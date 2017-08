Youtuber japonês Hikaru tem renda anual de 500 milhões de ienes

Ser um youtuber famoso é o sonho de muitas crianças. No início, o que parecia uma brincadeira, virou profissão e fonte de renda de muitos que souberam aproveitar esse espaço de interação na internet.

Atualmente, Hikaru é o youtuber número 1 em assinantes mensais do YouTube Japan e conta como conseguiu somar a renda anual de 500 milhões de ienes somente com seu canal.

Cerca de 60% vem da publicidade, onde a remuneração é feita de acordo com o número de visualizações, e 40% são de projetos de empresas que solicitam a parceria.

Cada comercial que é visualizado antes do vídeo começar, equivale a 0,1 ienes, que é a média geral, mas no caso de Hikaru, como seus vídeos são mais longos, o valor é maior comparado a outros youtubers.

O público dele é formado, principalmente, por homens na faixa dos 30 anos e crianças. Para chamar a atenção, ele costuma sortear vários prêmios em seus vídeos. A maioria das propostas de trabalho são de empresas de aplicativos de games e sua agenda para os próximos três meses está lotada.

O objetivo dele é ser o youtuber número 1 do Japão.

Veja o ranking dos canais do YouTube Japan com maior faturamento anual:

1° Hajime Shatchou

2° HikakinGames

3° Hikaru

4° AAAjoken

5° HikakinTV

6° Kids Line

7° Kan & Aki’s CHANNEL

8° TheMaxMurai

9° Guccinoheya

10° Kids anime and toys (キッズアニメ&おもちゃ)