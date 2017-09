Vigilância Sanitária divulga as possíveis fontes de contaminação do E.Coli 0157 no caso que matou menina de 3 anos

Vigilância Sanitária divulga as possíveis fontes de contaminação do E.Coli 0157 no...

GUNMA – Sobre o caso de intoxicação alimentar causado pela ingestão de alimentos contaminados pela bactéria E.Coli 0157 (Escherichia coli), nas províncias de Gunma e Saitama, a Vigilância Sanitária identificou que a possível fonte de contaminação foram os pegadores de alimentos.

Os alimentos contaminados eram vendidos na loja Delicious (でりしゃす) onde os pratos ficavam expostos numa mesa, sem tampa, onde o próprio cliente coloca em uma embalagem a quantidade desejada do alimento, como se fosse um buffet de pratos prontos para viagem. Cada prato tinha um pegador, mas como é o cliente que manuseia, é possível que alimentos diferentes foram tocados com o mesmo utensílio.

Se um prato está contaminado com o E.Coli 0157, a bactéria poderá ser espalhada caso seja utilizado o mesmo pegador para o manuseio.

As condições de tempo/ temperatura também são fatores que podem agravar o nível de contaminação e proliferação da bactéria.

Segundo a vistoria feita pela Vigilância Sanitária na loja Delicious, consta no manual da empresa que os pegadores de alimentos devem ser trocados a cada 2 horas, mas o funcionário não seguiu as normas de higiene.

Os clientes utilizam os pegadores sem a prévia higienização das mãos e como esses utensílios ficam em cima do prato, há chances de contaminação também.

No mês passado, 22 pessoas que ingeriram principalmente, salada de batatas e Coleslaw, comprados em uma das quatro lojas da rede Delicious, nas províncias de Gunma e Saitama, estavam infectadas com a bactéria E.Coli 0157.

Uma menina de 3 anos que comeu pratos refogados de broto de bambu e camarão da loja em Rokumachi, Maebashi, morreu.

Na loja de Maebashi, foi detectado que os clientes utilizavam o mesmo pegador para manusear vários pratos diferentes.

Outros problemas identificados foram na cozinha, onde o uso das facas e tábuas de corte não eram separados de acordo com o tipo de alimento. Para evitar a contaminação cruzada, os utensílios utilizados para cortar carnes, não devem ser utilizados para cortar verduras. E o produto para desinfecção dos utensílios estava vencido.

Um funcionário da loja admitiu que essas normas não eram aplicadas.

Clientes da loja, dizem que o ambiente do estabelecimento parecia ser limpo, mas como não havia tampa nos pratos prontos, se alguém estivesse tossindo ou espirrando, poderia contaminar os alimentos. E só havia um pegador por prato.