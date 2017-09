Versão mini do Super Nintendo será lançado apenas em outubro mas japoneses fazem filas para reservar

A Nintendo irá lançar no Japão, o Super Nintendo Classic Edition com 21 jogos inclusos, no dia 5 de outubro. No Japão, o videogame é vendido como Nintendo Classic Mini Super Famicon (ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン).

As reservas começaram no dia 16 e centenas de pessoas formaram filas em lojas de eletrônicos, em Tóquio, para garantir o videogame. No site da loja de eletrônicos Yodobashi, o número de acessos para fazer a reserva foi tão grande, que o servidor caiu e muitas pessoas não conseguiram finalizar o processo.

Isso mostra como os japoneses estão ansiosos para o lançamento e promete virar febre no país.

O preço de tabela será de 7,980 ienes (valor sem imposto).

O Super Nintendo Classic Edition tem o mesmo design do Super Nintendo original, mas é menor e cabe na palma da mão. O videogame vem com uma conexão HDMI, para ser conectado facilmente a qualquer TV.

O novo videogame virá com 21 jogos, incluindo clássicos como Super Mario World, Street Fighter II, Donkey Kong Country, entre outros.

Veja a lista completa dos jogos que virão inclusos:

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirby Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter® II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island