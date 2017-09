Vela pode ter causado incêndio em casa na cidade de Tsushima/Aichi

Tsushima/Aichi – Na noite do dia 25, por volta das 22:30 hrs, houve um incêndio em uma casa de dois andares em Tsushima.

Vizinhos informaram os bombeiros sobre incêndio, que foi controlado 3 horas depois, mas a casa de madeira foi totalmente queimada.

Na residência morava a Sra. Tsuji Miyoko de 71 anos e sua filha mais velha, as duas conseguiram se salvar do incêndio sem ferimentos.

Pouco antes do fogo, a filha conta que saiu do quarto, no segundo andar, deixando a vela do altar budista aceso.

A polícia suspeita que o fogo da vela provavelmente tenha sido a cauda do incêndio, e segue investigando o caso.