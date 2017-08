Urgente: Rio Aizuma Megawa em Toyota-shi, Aichi-ken ultrapassa nível de perigo de trasbordamento

Segundo o anúncio do governo da província de Aichi-ken, emitido `a noite do dia 11 de agosto último, o posto de monitoramento de Senzoku, em Toyota constatou que o Rio Aizuma Megawa, na cidade de Toyota-shi, em Aichi, ultrapassou o nível de perigo de trasbordamento.

O governo de Aichi recomenda alerta máximo a toda a população das redondezas do rio, na cidade de Toyota, em relação a enchente e o risco real de trasbordamento.