Urgente: Governo Japonês alerta sobre Míssil Norte-Coreano que sobrevoa Japão e divide-se em três partes

O governo central do Japão, através do sistema J-Alert, criado para transmitir alertas e informações de emergência através de satélites que são recebidos pelos smartphones da população, emitiu um alerta a respeito de um míssil norte-coreano que sobrevoou o território japonês. O alerta foi dado `as 6:14 da manhã do dia 29 de agosto (terça-feira) de 2017.

O governo recomendou a população que caso alguém encontre qualquer objeto suspeito caído, NÃO CHEGAR PERTO, e avisar imediatamente o Corpo de Bombeiros ou a Polícia.

O alerta foi emitido para as populações de Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Tochigi, Ibaraki, Gunma, Niigata e Nagano.

Em um outro comunicado através de “Emu-Net”, o governo japonês noticiou que um míssil norte-coreano foi lançado `as 5:58 AM do dia 29 de agosto (esta manhã), sobrevoou o território japonês na altura do Cabo Erimo (Erimo Misaki) em Hokkaido, dividiu-se em três e as partes que caíram todos a uma distância de 1.180 km do Cabo Erimo, no Oceano Pacífico.