Urgente: Coreia do Norte acaba de lançar novo míssil que sobrevoa Hokkaido, Japão

O governo japonês, através do eu sistema de alerta a população, J-Alert, alertou a população de HOkkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Tochigi, Ibaraki, Gunma, Niigata, Nagano que um novo míssil norte-coreano foi lançado as 07:06 AM do dia 15 de setembro (horário Japão). O alerta pedia a população para que se refugisse e não tocasse em nenhum objeto estranho que possa ter caído do céu.

O míssil sobrevoou Hokkaido vindo a cair no mar a dois mil quilómetros da costa japonesa de Hokkaido.

O governo japonês não tomou nenhuma medida para abater ou destruir o míssil.

O novo lançamento de míssil norte-coreano se dá em um momento em que as tensões estão mais atiçadas no cenário internacional, com a ONU tendo anunciado novas sanções econômicas contra o estado norte-coreano.