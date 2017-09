Urgente: Agência Nacional de Meteorologia detecta tremor de terra artificial na Coréia do Norte com grande possibilidade de ser uma explosão nuclear

O governo japonês emitiu uma informação relacionada a questões de segurança nacional por volta de 13:22 o dia 3 de setembro (domingo): `As 12:31 do dia 3 de setembro último, a Agência Nacional de Meteorologia (do Japão) detectou um tremor de terra na Coréia do Norte que tem possibilidades de ser um tremor artificial. O tremor foi de 6,3 graus na escala Richter e é o maior já registrado até hoje do tipo.

Teme-se que a Coréia do Norte tenha realizado um teste nuclear. O governo japonês acaba de montar um QG para contra-medidas no Gabinete do Primeiro Ministro para reunir informações, analisar e tomar as devidas medidas.

O presidente norte-americano Donald Trump havia anunciado que um novo teste nuclear da Coréia do Norte seria uma das condições para uma intervenção militar norte-americana `aquele país.