Urawa X Chape: Clubes tentam amenizar o passado

Clubes que passaram por situações tristes no ano passado se enfrentam pela Copa Suruga.

Saitama a será sede da Copa Suruga 2017, competição que reúne todos os anos o campeão da J-League Cup com o campeão da Copa Sul-Americana, e será disputado em jogo único no dia 15 de agosto às 19h, no Saitama Stadium 2002.

De um lado temos o Urawa Reds Diamonds, time da casa, famoso por ter uma das maiores torcidas do Japão, mas que, nos últimos anos está sendo alvo de polêmicas envolvendo alguns de seus torcedores em casos de racismos contra estrangeiros. No ano passado, o jogador Caio (na época atleta do Kashima Antlers), foi atacado nas redes sociais com frases do tipo: “morra homem preto”, postada por um torcedor do Urawa, abalando o jogador e a sua esposa, que choraram ao saberem do ocorrido.

Outro caso de injúria racial por parte da torcida do Urawa aconteceu com o também brasileiro Patric, atacante do Gamba Osaka que, após marcar o terceiro gol na vitória do seu time diante do Urawa Reds também foi insultado nas redes sociais por um torcedor deste time. Estes e mais outros casos de racismo (como o do episódio da faixa com os dizeres “apenas japoneses” na entrada do estádio), acabaram virando notícias ao redor do mundo, fazendo com que a direção do Urawa Reds Diamonds se pronunciassem com um pedido de desculpas condenando as atitudes de alguns de seus torcedores.

Já do outro lado temos a Associação Chapecoense de Futebol, equipe do interior de Santa Catarina que recentemente vem recebendo o carinho e a solidariedade do mundo todo devido à tragédia envolvendo a queda de seu avião ocorrida no ano final do ano passado, no qual 71 pessoas faleceram, incluindo jogadores, dirigentes e profissionais de comunicação que estavam a bordo da aeronave. A “Chape” como é conhecida, viveu uma ascensão meteórica nos últimos anos, subindo de divisões e chegando à elite do futebol brasileiro rapidamente, sendo que o seu maior feito foi chegar à uma final da Copa Sul-Americana. Final que nunca aconteceu por circunstâncias da tragédia, mas que por um gesto de solidariedade por parte do também finalista Atlético Nacional da Colômbia, em declarar o time catarinense como campeã do torneio continental, deu à Chape o direito de disputar a Copa Suruga no Japão deste ano.

Essa será a primeira vez que o time catarinense jogará em terras japonesas, porém, alguns dos jogadores falecidos no acidente já atuaram por clubes japoneses, como é o caso de Kempes, Willian Thiego, Arthur Maia, Cléber Santana e do técnico Caio Júnior.

O jogo será mais do que especial para as duas equipes. Para a Chape, um título internacional após nove meses desde a tragédia será a coroação de todo um esforço de um time que passou por uma reformulação às pressas no começo do ano. Já para o Urawa Reds Diamonds, esta será a chance do clube e de seus torcedores mostrarem para os brasileiros e para o mundo que, o futebol também é feito de respeito, amor e união ao próximo.