Universidade cria sistema que prevê o estado do paciente com diabetes nos próximos 6 meses

Universidade cria sistema que prevê o estado do paciente com diabetes nos...

Utilizando técnicas de inteligência artificial, pacientes com diabetes poderão prever como estará sua saúde após 6 meses.

O sistema mostra se o estado da pessoa irá piorar ou não, com antecedência. O projeto é de um grupo de pesquisa da Universidade de Saúde Fujita e esperam que esse sistema mude a área médica.

A Universidade de Saúde Fujita e o grupo de pesquisa da Dai Ichi Seimei, inseriu no sistema, 130 mil registros médicos e 25 milhões de dados de pacientes com diabetes. Com o conhecimento dos dados, o sistema mostra, por exemplo, se o diabético corre risco de infarto ou nefropatia diabética, que é uma doença que afeta os vasos sanguíneos do rim e perda de proteína pela urina.

O registro médico do paciente é imputado no sistema e o resultado indica se a pessoa corre o risco de desenvolver uma nefropatia diabética nos próximos 6 meses.

Testes feitos com registros médicos antigos de diabéticos, o sistema acertou o resultado em 71% dos casos.

Se as complicações causadas pela diabetes puderem ser previstas, os médicos poderão regular os remédios de acordo com a necessidade ou aumentar as consultas nutricionais.

O objetivo é melhorar o sistema, para obterem resultados cada vez mais precisos..

O professor Atsushi Suzuki, da Universidade de Saúde, disse que antes não era possível prever o estado de saúde do paciente mas com essa inovação na área médica, o tratamento pode começar mais rápido, baixando até os gastos médicos

O sistema ainda está sendo ajustado e está previsto para ser concluído daqui 3 anos, em 2020.

No Japão, há mais de 3 milhões de pacientes com diabetes, onde as despesas médicas devem ultrapassar 1,2 trilhões de ienes. A expectativa é que com o sistema, gastos com internação e tratamento sejam reduzidos.