Uma pessoa morre em incêndio no prédio em Tokoname/Aichi

Tokoname – 15 set – Na manhã de hoje, por volta das 7:55 da manhã, em Seikai-cho/Tokoname, um cômodo de apartamento foi totalmente incendiado.

No apartamento vivia um senhor, sozinho, de 70 anos, que é encontrado sem vida dentro do apartamento.

A polícia agora se apressa em confirmar a identidade do morador, e investiga as causas do incêndio.