UFC JAPAN 2017 com os brasileiros Maurício Shogun, Cláudia Gadelha e Jéssica Andrade

Uma lenda do MMA estará de volta ao Japão em setembro, Maurício Rua, o “Shogun”, volta ao país berço das artes marciais para uma revanche com Ovince Saint Preux.

O combate entre Rua e Saint Preux acontecerá no evento UFC no dia 23 de setembro no Saitama Super Arena. Maurício “Shogun”, foi considero uma das maiores estrelas do instinto PRIDE, e se consagrou na terra do sol nascente por fazer das suas lutas um verdadeiro espetáculo. Uma legião de fãs japoneses aguardam ansiosos por esse reencontro.

O Japão é um país considerado especial para muitos lutadores brasileiros e com Shogun, não é diferente, foi através do PRIDE que ele ficou mundialmente conhecido. A luta prevista para setembro, no Saitama Super Arena, trás boas lembranças para o brasileiro, foi nesse estádio que Shogun, se consagrou campeão mundial em 2005.

Saiba mais.

Mauricio Milani Rua, o Shogun (Curitiba, 25 de novembro de 1981). Foi campeão no GP da categoria peso-médio do PRIDE 2005. Shogun é ex-campeão mundial dos pesos meio-pesados (até 93 kg) do UFC. Durante sua carreira, Shogun acumulou notáveis vitórias contra muitos nomes consagrados do MMA mundial, como Evangelista “Cyborg” dos Santos, Quinton Jackson, Antônio Rogério Nogueira, o Minotouro, Alistair Overeem, Ricardo Arona, Mark Coleman, Kevin Randleman, Chuck Liddell, Lyoto Machida, Forrest Griffin, entre outros.

Cláudia Gadelha e Jéssica Andrade estão preparadas para se encontrar dentro do Octagon.

As brasileiras Cláudia Gadelha e Jéssica Andrade, também vão se enfrentar na edição Fight Night em Saitama, no dia 22 de setembro.

Gadelha está em uma ótima fase e vem das vitórias consecutivas sobre Cortney Casey e Karolina Kowalkiewicz. “Claudinha” só perdeu duas vezes no MMA.

Do outro lado a brasileira Jéssica Andrade, volta quatro meses depois de perder uma luta por uma decisão unilateral contra Jedrzejczyk no UFC 211. A luta entre as brasileiras promete esquentar o octógono do UFC Japan 2017. CLIQUE GARANTA SEU INGRESSO