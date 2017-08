Ganhe até ￥20.000, pegando seu iPhone e iPad no plantão da auShop na Pátria Minha

Iga-shi (IPC Digital) – Informe publicitário

auShop Ueno Higashi Inter: Nos dias 11, 12 e 13 de agosto (nesta sexta, sábado e domingo), com a colaboração da loja Pátria Minha de Iga , faremos um SUPER EVENTO no PLANTÃO que preparamos especialmente para o público brasileiro.

★Dois intérpretes “para português” estarão à sua disposição no evento★Preparamos promoções especiais para estes três dias de evento★Ofereceremos um bônus especial para aqueles que fizerem novos contratos!!

A quantidade de produtos é limitada, e a promoção será encerrada com o término do estoque.



AU_zeroyen na troca de operadora – Haverá vários modelos de aparelhos por ¥0 (zero yen) na troca de operadora! Aproveite e aumente os seus benefícios, fazendo contrato múltiplo! Consulte nosso staff, e venha para a AU você também.

AU_zeroyen em novos contratos – Haverá também ótimos planos para novos contratos, com aparelhos por ¥0 (zero yen).

Mesmo com menos de um ano de visto, você pode fazer o contrato!

Temos várias opções de aparelhos! iPhoneSE, iPhone7, Galaxy S8, Xperia XZs – Todos no sistema de ¥0 (zero yen).

Como o estoque dos aparelhos é limitado, venha o mais rápido possível.

AU_ganhe até ¥20.000 – Nos contratos conjuntos de iPhone e iPad!

Fazendo simultaneamente o contrato de iPhone e iPad, você ganha até ¥15.000 de cashback, e ainda mais ¥5.000 de desconto no iPad.

Mesmo que você já tenha um iPhone, é possível aderir a esta campanha.

AU_WiFi portátil – Aproveite a promoção do conjunto WiFi portátil + Tablet! Verifique as vantagens com o nosso staff.

Fazendo um novo contrato, você ganha um vale churrasco por cada conjunto adquirido. Venha saborear um delicioso churrasco!

♦Fazendo contrato em família, os seus benefícios se multiplicam

♦A partir de 2 aparelhos, já oferecemos mais vantagens

♦Nos contratos ¥0 (zero yen) há muitos benefícios

♦Venha nos visitar, trazendo a sua família

»Entre em contato com nossa loja para saber mais detalhes

Temos as melhores promoções da região! Te esperamos nestes três dias de evento!

Local e data do evento:

Local: Pátria Minha Iga

Endereço: 〒518-0008 Mie-ken Iga-shi Ijiro 333

Data: Dias 11, 12 e 13 de Agosto de 2017

Horário: Das 10:00 as 20:00 (horário do evento da AU)

Localização: Clique aqui

Loja realizadora: auShop Ueno Higashi Inter – Tel.: 0595-22-9001

Nota da Loja de Produtos Brasileiros Pátria Minha

“Faça seu pedido e receba a compra em sua casa!

Ligue-já, estamos a sua disposição”.

Tel: 0595-22-8307

Fax: 0595-22-8307

Horário de atendimento: 9:30 ~ 21:00

Folga: Segunda-feira

IMPORTANTE

Documentos necessários para o contrato com a AU:

Para quem tem visto permanente

・Zairyu card + habilitação ou seguro de saúde ou passaporte

・Cartão do banco ou cartão de crédito ou caderneta do banco + carimbo (inkan)

Para quem não tem visto permanente, na compra sem prestações:

・Zairyu card + habilitação ou seguro de saúde ou passaporte

・Cartão do banco ou cartão de crédito ou caderneta do banco+carimbo (inkan)

Para quem não tem visto permanente, na compra em prestações:

・Visto de permanência acima de 90 dias

・Zairyu card + habilitação ou seguro de saúde ou passaporte

・Cartão de crédito ou caderneta do banco+carimbo (inkan)