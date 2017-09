Tufão nº18 pode causar muita chuva neste final de semana

Tufão nº18 poderá cruzar o arquipélago japonês neste final de semana, a partir do dia 16, continuando pelo nordeste, em velocidade lenta, mantendo muita força e alcançando a a parte sul de Kyushu às 9 horas do dia 17.

Depois disso, aumentará a velocidade, e espera-se atravessar o arquipélago japonês até o 18º.

As chuvas são esperadas a partir da manhã do dia 16, 200 mm na parte sul de Kyushu, 300 a 400 mm em Tokai pela manhã do dia 17 e 100 a 200 mm na região de Kanto.

É necessario cuidado e atenção aos avisos de chuva forte e tempestades com vento, além de ondas altas e locais com inundação, principalmente no oeste do Japão.