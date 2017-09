Tufão nº 18 atinge a ilha de Miyakojima/Okinawa e pode avançar para o Japão nos próximos dias

Miyakojima – 14 set – O forte tufão nº 18 atingiu diretamente a ilha, com uma forte tempestade o dia todo, danificando toda a ilha e deixando vários locais sem energia.

De acordo com o Observatório Meteorológico, no período de 24 horas, até as 6 da manhã de hoje, foi registrado 533 milímetros de chuva e se tornou o maior registro em 50 anos.

Às 9:00 da manhã, cerca de 18.000 casas, mais de dois terços da população da cidade, estão em abrigos e há lugares onde foi emitido alerta de desabamento de terra.

O forte tufão nº 18, mudará seu curso para o lado leste no dia 15 e pode aproximar-se na região de Kyushu no dia 17. Por volta do dia 18 poderá passar pelo centro no arquipélago japonês.

O feriado prolongado poderá ser de forte chuva a partir do dia 16, no norte e oeste do Japão e a agência meteorológica pede muita atenção para as fortes chuvas.