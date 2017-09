Trump anuncia que irá visitar o Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas em novembro

ESTADOS UNIDOS – A Casa Branca anunciou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá visitar pela primeira vez, a partir do dia 3 de novembro, 5 países: Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas.

O objetivo da viagem é trocar ideias e opiniões a respeito dos assuntos que envolvem a Coreia do Norte, como a aceleração do desenvolvimento dos mísseis e questões econômicas.

Do dia 3 a 14 de novembro, Trump e sua esposa Melania, irão visitar os cinco países asiáticos. É a primeira vez que ele faz uma visita a Ásia após tomar posse como presidente.

Segundo a Casa Branca, Trump quer demonstrar a aliança com os países e laços econômicos justos e recíprocos com os parceiros comerciais. E reforçar que a abertura dessas portas são essenciais para a segurança e a prosperidade dos Estados Unidos.

Mas o principal objetivo é fortalecer a determinação internacional de enfrentar a Coreia do Norte e assegurar a desnuclearização da península coreana.

Esses assuntos serão discutidos nas visitas ao Japão, Coreia do Sul e China.

A visita ao Vietnã foi incluída para poder participar do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-pacífico (APEC), e às Filipinas, para a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).