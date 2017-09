Trump acusa Irã de fazer aliança com a Coreia do Norte após teste do novo míssil

Trump acusa Irã de fazer aliança com a Coreia do Norte...

Irã – A TV estatal do Irã transmitiu no dia 23, o teste de um novo míssil balístico de médio alcance de 2.000 quilômetros.

O novo míssil chamado Khorramshahr foi exibido pela primeira vez durante um desfile militar, em Teerã. É o míssil mais poderoso do Irã para defesa e retaliação contra o inimigo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu em seu Twitter no dia do teste, que o Irã acaba de testar um míssil balístico capaz de chegar a Israel e eles também estão trabalhando com a Coreia do Norte.

O Irã declarou que não tem planos para atacar nenhum país.

O teste do míssil aconteceu após Trump acusar o Irã durante a Assembleia Geral da ONU, de desestabilizar o Oriente Médio, chamando-o de Estado desonesto onde suas principais exportações são a violência, derramamento de sangue e caos.

Segundo especialistas, o novo míssil do Irã pode ser equipado com várias bombas de alta capacidade em uma só vez, e os Estados Unidos deve ficar atento não somente com as armas nucleares, mas com a evolução dos mísseis balísticos.