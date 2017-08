Três operários de construção morrem por queda de andaime em prédio no centro de Tokyo

No dia 12 de agosto último, sábado, a Polícia Metropolitana de Tokyo divulgou os nomes dos três operários de construção que morreram em um acidente causado por queda de andaime em obra em um prédio no Centro Comercial de Tokyo, que havia ocorrido por volta das 16:30 do dia 11 de agosto (sexta-feira).

As vítimas fatais do acidente são, Tsuyoshi Tsuchiya, 51, Shinichi Narukawa, 43 anos e Yoshiyuki Kobayashi, 48. Os três teriam caído de uma altura de 25 metros, do quinto andar ao terceiro subsolo (três andares abaixo do solo) do prédio em construção em Marunouchi, bairro central de negócios de Tokyo.

A obra faz parte de um grande projeto de reconstrução de três grandes prédios no Centro Comercial de Tokyo, todos de 30 andares (150 metros de altura).

Tsuyoshi teria sido o primeiro a cair, quando o piso de metal do andaime soltou, levando junto os outros dois enquanto estava em fase de obra básica, construindo uma das parede do prédio. Os três não estariam usando cintos de segurança por estarem trabalhando no interior do prédio em construção.

Os três foram imediatamente levados ao hospital, mas a morte dos três foi confirmada logo depois.

A Polícia Metropolitana de Tokyo suspeita que tenha havido negligência quanto a obediência `as normas trabalhistas.