Três mortes por afogamento são registrados neste sábado, em Chiba e Shizuoka

Apesar do fim do verão japonês, três mortes por afogamento aconteceram neste sábado, 23. Um menino se afogou num rio em Chiba, e dois homens, numa praia, em Shizuoka.

Três estudantes do ensino fundamental (shogakko) que brincavam num rio em Kashiwa (Chiba) se afogaram, um deles, que foi encontrado inconsciente, morreu.

No dia 23, por volta das 15h, a polícia recebeu uma ligação informando que 3 crianças estavam se afogando no rio Ohorikawa, em Kashiwa.

Segundo a polícia, dois meninos, um de 7 e outro de 8 anos, foram salvos por uma pessoa que estava pescando próximo ao local e não tiveram ferimentos. Já o menino de 9 anos, Kai Ishiguma, foi encontrado afundando no rio.

O menino de 9 anos estava inconsciente quando foi resgatado, mas morreu após ser levado ao hospital.

Os três meninos estudavam na mesma escola e eram alunos do 2º e 3º ano do shogakko. Eles estavam brincando na margem do rio mas foram se afastando e andaram até uma distância de 10 metros, onde acabaram se afogando.

O rio flui ao longo de um parque próximo a uma área residencial, e tem aproximadamente 4 metros de profundidade.

A polícia está investigando os detahes da tragédia.

Neste mesmo dia, por volta das 14h, aconteceu outro caso de afogamento com vítimas fatais.

Dois estrangeiros que estavam nadando na praia em Shimoda (Shizuoka) morreram afogados.

O acidente aconteceu na praia de Kisami Ohama, onde 2 homens e 1 mulher se afogaram. As vítimas são do Sri Lanka e estavam nadando com um grupo de 10 pessoas.

A mulher foi salva por um amigo que estava próximo, mas os dois homens morreram afogados.

Segundo a polícia, eles estavam nadando a uma distância de 100 metros da costa quando se afogaram. A polícia também investiga este acidente.