Fukuoka – 24 set – Por volta de 7:50 da manhã, um trem colidiu com um carro na linha JR Kagoshima em Okagaki-cho.

De acordo com a polícia, neste acidente, o carro caiu de uma pista, 15 metros da linha do trem, passando por uma proteção de ferro e rolou até a estrada de ferro. O motorista do carro, morreu e uma pessoa que desceu para ajudar, sofreu leves ferimentos.

Cerca de 300 passageiros estavam no trem, mais não sofreram ferimentos.