Toyota quer reduzir os acidentes causados por idosos instalando dispositivo de segurança em 90% dos carros até 2019

Com o objetivo de diminuir o número de acidentes causados por idosos no Japão, a Toyota Motor Corporation anunciou que vai instalar um dispositivo de segurança que evita a aceleração repentina do carro caso o motorista erre o freio com o acelerador, em 90% dos veículos vendidos até março de 2019.

Segundo a Toyota, um sensor que é instalado no carro detecta a presença de obstáculos que estão ao redor, e o dispositivo de freio é ativado caso o acelerador seja pisado por engano. Atualmente, 30% dos carros vendidos no Japão tem o dispositivo instalado mas até 2019, a empresa tem a meta de aumentar para 90%.

Quase todos os carros que serão vendidos neste ano, terão o dispositivo de freio automático instalado.

A Toyota informou que o carro que possui o sistema de freio automático reduz em 90% as chances de colisões, comparado a um veículo que não tem a instalação do dispositivo.

Com o aumento de acidentes de trânsito causados por idosos, as fabricantes Mazda e a Subaru também estão visando por força em carros com freio automático.

Com o anúncio da Toyota, que representa cerca de 30% do mercado nacional, as demais montadoras estão se apressando para acompanhar a evolução dos sistemas de segurança.

O segundo diretor de Desenvolvimento de Segurança Avançada da Toyota, Yukinori Yamada, declarou que o objetivo deles é que o número de vítimas em acidentes de trânsito seja zero e para isso, quer desenvolver e melhorar a tecnologia de segurança com baixo custo para abranger o maior número de usuários.