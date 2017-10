Toyota exibirá novo modelo do carro de luxo “Century”

A Toyota anunciou que ao final deste mês, no evento Tokyo Motor Show, exibirá pela primeira vez o novo modelo do carro de luxo “Century”, que após 20 anos sofreu uma mudança completa além da instalação do sistema hybrid.

O carro foi criado no ano de 1967, em comemoração do aniversário de 100 anos do fundador do grupo Toyota, Sakishi Toyoda. Cerca de 40 mil unidades já foram vendidas até hoje, é um carro muito usado pela família imperial e também por políticos.

O novo Century começará a ser vendido a partir do meio do ano que vem.