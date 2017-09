Chiba – 22 set – O “Tokyo Game Show 2017” começou a partir do dia 21 set no Makuhari Messe, na cidade de Chiba.

A entrada da mídia será nos dias 21 e 22, o público poderá visitar entre os dias 23 e 24.

Mais de 600 empresas, de 36 países e regiões reúnem-se para apresentar mais de 1.300 produtos.

As empresas que lidam com o tema VR nos últimos anos também aumentaram em 10 empresas no ano passado.

A Sony, terá 21 títulos jogáveis ​​em seu estande na TGS PlayStation, incluindo jogos como Code Vein, Detroit: Become Human, Call of Duty: WWII, Dragon Ball FighterZ, Sword Art Online: Fatal Bullet e Dissidia Final Fantasy NT. Vários títulos de PlayStation VR como Summer Lesson e The Elder Scrolls V: Skyrim VR também serão jogáveis.