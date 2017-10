Tiroteio em Las Vegas deixa mais de 50 mortos e 400 feridos

ESTADOS UNIDOS – Mais de 50 pessoas morreram e 400 ficaram feridas no tiroteio que aconteceu em Las Vegas, no dia 1. As mídias locais informaram que é o caso com o maior número de vítimas envolvendo armas de fogo da História dos Estados Unidos.

Mais de 40 mil pessoas estavam num festival de música country em Mandalay Bay, um resort e cassino de Las Vegas, quando um atirador disparou contra a multidão por volta das 22h, horário local (no Japão, às 14h do dia 2).

Segundo a polícia, o atirador era um morador local, chamado Stephen Paddock e tinha 64 anos. Ele disparou contra a multidão de um quarto do 32º andar do hotel Mandalay Bay, onde estava hospedado mas foi encontrado morto após se suicidar. No quarto, haviam várias armas. Ainda não descobriram o motivo que levou o atirador a cometer esse massacre.

A suposta companheira do atirador, Marilou Danley, de origem asiática, foi presa mas após o interrogatório chegaram a conclusão que ela não estava envolvida com o caso.

As pessoas que estavam no festival acharam que o barulho dos tiros eram de fogos de artifício, mas quando perceberam que se tratava de tiros começaram a correr. Muitas delas, foram pisoteadas.