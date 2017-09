Time de tênis brasileiro treina em Osaka para enfrentar o Japão na Copa Davis.

Osaka – 11 set – O Time Correios Brasil treinou com todos os seus jogadores pela primeira vez nesta segunda-feira, no Utsubo Tennis Center, em Osaka, para o confronto com o Japão pelo Playoff do Grupo Mundial da Copa Davis, que acontece entre os dias 15 e 17 de setembro.

O capitão João Zwetsch se surpreendeu com a quadra que será disputada no Playoff e acredita que o confronto será difícil, mas o Brasil pode surpreender. “A quadra está mais lenta do que esperávamos e também gostamos da bola que será usada nos jogos. A expectativa do confronto é de partidas longas.

O Time Correios Brasil está treinando em dois períodos. Os jogos na sexta iniciam às 11h, no sábado às 11h, no domingo às 11h e na segunda às 11h, todos com referência ao horário de Tokyo.

A equipe brasileira em Osaka é formada pelos tenistas Thiago Monteiro, Guilherme Clezar, Marcelo Melo e Bruno Soares, além do reserva Marcelo Zormann e do juvenil Thiago Wild. A comissão técnica tem o capitão João Zwetsch, o técnico Daniel Melo, o preparador físico Eduardo Faria, o fisioterapeuta Paulo Roberto Santos, o médico Ricardo Diaz, além do chefe da delegação Eduardo Frick. Também integra a delegação o ex-tenista profissional, Thomaz Koch, a convite da CBT, e Eduardo Nunes, de forma voluntária, como auxiliar da equipe.