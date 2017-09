Time brasileiro perde para a China na segunda rodada da Copa dos Campeões de Voleibol Feminino.

Tokyo/ 6 set – A seleção brasileira de voleibol feminino, perde para a China 3 sets a 2.

As brasileiras tiveram os dois primeiros sets apagados, se recuperaram, empatando o duelo, mas foram superadas no tie break perdendo por 3 sets a 2, com parcias de 25/20, 25/12, 20/25, 23/25 e 19/17. A maior pontuadora do jogo foi a chinesa Zhu com 33 pontos, pelo lado brasileiro Tandara anotou 23.

Na primeira rodada, o Brasil vence a Rússia 3 a 1, com Tandara liderando o time, mais seguiu apreensiva, pois a China também é uma seleção forte.

A China tem um jogo completamente diferente da Rússia. É uma equipe que erra muito pouco. Nos vamos precisar jogar bem taticamente e sacar com eficiência. Também será fundamental errarmos pouco”, afirmou Gabi, que voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira contra a Rússia, depois de ficar afastada do Torneio de Montreux, do Grand Prix e do Sul-Americano por causa de uma lesão no joelho.

Agora a Seleção Brasileira enfrentará o Japão, nesta sexta-feira dia 8, na cidade de Nagoya.