Tim Cook pode fechar o maior acordo da Apple no Japão

A Apple está negociando um investimento de cerca de US$ 3 bilhões na divisão de chips de memória da Toshiba como parte de um consórcio encabeçado pela Bain Capital. A Apple planeja adquirir uma participação acionária que poderia chegar a 16 porcento em um grupo que também inclui a Dell, a Seagate Technology e a SK Hynix. Esse acordo convenceu a Toshiba assinar um memorando de entendimento com a Bain e trabalhar para chegar a um acordo final neste mês. Se esse acordo for fechado a transação poderia superar a maior já feita pela Apple, a aquisição da Beats Electronics por US$ 3 bilhões.

A Apple está interessada na unidade de chips porque a memória flash tem uma importância estratégica. Esses chios compactos são importantes para o iPhone e iPad da empresa, porque armazenam todos os arquivos de fotos, videoclipes e animoji.

A Toshiba está em negociação desde janeiro para vender a divisão de chios e cobrir os prejuízos em sua divisão de energia nuclear. A venda foi adiada porque a Western Digital, sócia da Toshiba na joint venture da divisão de chips, afirmou que tem direitos em qualquer venda e solicitou a arbitragem nos EUA. A Toshiba precisa levantar fundos até março para não ser expulsa da Bolsa de Tokyo.

A Apple está ajudando a afastar a Western Digital da transação se opondo ativamente às ofertas dela, pois em partes ela concentraria todo o poder no setor de chips.

A Western Digital está fazendo uma campanha judicial muito agressiva contra a sócia, possivelmente tirando proveito das dificuldades financeiras da Toshiba.