Terremoto de magnitude 5,2 atinge o sul de Akita e gera alerta de fortes tremores nos próximos dias

AKITA – No dia 8, às 22h23, um forte terremoto atingiu a região Tohoku, com epicentro no sul da província de Akita numa profundidade de 9 km e magnitude de 5,2 graus. Não houve perigo de tsunami.

Na cidade de Daisen (Akita) foi registrado a magnitude de 5 graus forte.

A Agência de Meteorologia alerta sobre os riscos de deslizamentos de terra e queda de rochas nas regiões onde o tremor foi forte. A possibilidade de ocorrer um terremoto na mesma proporção no periodo de uma semana é grande.

Numa pousada que fica na cidade de Daisen, o vidro da janela quebrou assustando os hóspedes. Em uma residência que fica na mesma cidade, também ocorreu o mesmo incidente e a parede de um prédio caiu devido ao forte tremor.

Apesar dos estragos, não há notícias de feridos.

A Agência de Meteorologia informou que um terremoto de magnitude de 5 graus ou mais, pode ocorrer nos próximos 2 a 3 dias.