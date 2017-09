Terremoto de magnitude 3 atinge o nordeste da Coreia do Norte

Um terremoto de magnitude 3 na escala Richter atingiu, neste sábado, a região nordeste da Coreia do Norte, segundo informações da agência meteorológica da Coreia do Sul. O tremor, que aconteceu às 17h29 horário do Japão, foi detectado no condado de Kilju, onde está localizada a base nuclear norte-coreana.

A agência estatal chinesa Xinhua anunciou que o Centro Nacional de Terremotos da China (CENC) detectou o sismo, registrado na altura da superfície terrestre, e afirmou que ele tem características similares ao registrado no último dia 3 de setembro, data do último teste nuclear do regime liderado por Kim Jong-un. O último lançamento de míssil da Coreia do Norte gerou um terremoto de 6,3 graus na escala Richter.

A agência sul-coreana e a Organização do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares (CTBTO), ligada à ONU, descartaram preliminarmente, no entanto, que a atividade sísmica detectada na Coreia do Norte tenha sido provocada por um teste nuclear.

Um porta-voz da CTBTO também indicou que os primeiros indícios apontam para uma origem natural do terremoto, mas também pediu cautela porque mais dados precisam ser analisados.