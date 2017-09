Tatuador é condenado a pagar multa por tatuar sem ter licença médica

OSAKA – O Tribunal de Justiça de Osaka, condenou um tatuador por violar a lei de práticas médicas a pagar uma multa de 150 mil ienes.

Ele foi acusado por injetar corantes com uma agulha em três clientes, como é feito em todo processo de tatuagem, sem possuir licença médica. Segundo o julgamento, como a pessoa corre o risco de ser contaminada devido a perfuração da agulha, os conhecimentos médicos são necessários.

O tatuador Taiki Masuda (29), da cidade de Suita (Osaka), foi acusado de tatuar três mulheres, entre julho de 2014 a março de 2015, sem ter licença médica. Em 2015, ele foi obrigado a pagar uma multa por exercer a profissão, mas Masuda recorreu e se negou a fazer o pagamento, alegando que ser tatuador não é um crime.

A acusação solicitou o pagamento de 300 mil ienes, mas a defesa declarou que o fato do tatuador não ser médico não causa perigo e a lei sobre a profissão não está muito clara e a acusação está sendo precipitada. É uma violação da Constituição que garante a escolha da profissão e liberdade de expressão.

O juiz presidente do Tribunal de Osaka, disse que é evidente que a tatuagem pode causar infecções e alergias dependendo da higiene do local e dos materiais. O conhecimento e as habilidades médicas são necessárias para entender os riscos e o ato tatuar, viola a lei. Desta vez, como não houveram vítimas, o valor da multa baixou e o réu deve pagar 150 mil ienes.

Masuda espera que o preconceito contra tatuagem melhore no Japão.