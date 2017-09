Taiwan libera importação de carne bovina japonesa após 16 anos de proibição

TAIWAN – O Ministério da Saúde e Bem-Estar de Taiwan, divulgou no dia 18, que irá liberar a importação de carne bovina do Japão, após 16 anos de proibição.

Em 2001, após surgirem casos no gado japonês de encefalopatia espongiforme bovina (BSE) ou vaca louca, a importação havia sido proibida em Taiwan.

Há anos, o Japão não registra nenhum caso de BSE e por esta razão, Taiwan resolveu fazer a liberação.

A carne bovina japonesa, o wagyu, é muito apreciada na Ásia e o aumento do turismo em Taiwan, poderá ajudar na expansão da carne bovina japonesa.

As carnes bovinas da Holanda e Suécia também estão proibidas de entrarem em Taiwan, mas a carne japonesa só é liberada caso o boi tenha menos de 30 meses e o osso da medula espinhal seja retirado.

Devido ao acidente nuclear em Fukushima, Taiwan não irá liberar a entrada de carnes de 5 províncias. O Japão espera que os regulamentos sejam mais flexíveis.