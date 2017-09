Surfista é mordido por suposto tubarão em Iwata

SHIZUOKA – Ontem, 3, um homem de 42 anos foi mordido por um suposto tubarão enquanto surfava em uma praia que fica em Fukude, cidade de Iwata (Shizuoka).

Ele foi levado ao hospital com o pé esquerdo gravemente ferido, mas não corre risco de vida.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Iwata, o homem estava surfando sozinho, às 9h45 da manhã, e no momento em que estava sentado na prancha, sentiu que foi mordido. Ele conseguiu chegar até a costa e outro surfista que estava próximo, percebeu que o homem estava ferido e chamou a ambulância. Ninguém conseguiu avistar o tubarão mas devido as características do ferimento, é provável que seja

O acidente aconteceu cerca de 80 metros ao sul, do estúario (onde as águas do rio e do oceano se encontram) do rio Ota.

A polícia e os bombeiros da região anunciaram que moradores da região já haviam visto tubarões nesse local e está alertando as pessoas do risco ao entrar no mar.