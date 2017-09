Super grátis oferece mercadoria de graça

Para evitar perda de alimentos e ajudar famílias com necessidades, a NPO “Share · Mind” que atua na cidade de Tama/Tóquio, começou a aplicar uma ideia que evita desperdícios e ajuda pessoas com dificuldades financeiras. A “Share · Mind” criou uma rede que recolhe alimentos com prazos de validades curtos doados por estabelecimentos comerciais, e agricultores. E ainda recebe doações de produtos de pessoas simpatizantes com a causa.

A proposta foi nomeada de “super grátis”. Por enquanto, será realizada uma vez por mês. De acordo com a NPO, a intenção é que essa ação seja feita todos os dias.

A primeira vez que o ” super grátis ” foi realizado, disponibilizava de poucos itens apenas 10 caixas com 10 pacontes de 5kg de arroz, macarrão instantâneo, alimentos enlatados, sucos, refrigerantes e frutas. Mais de 70 famílias se beneficiaram.

Em março do ano passado, a Shared Mind iniciou o banco de alimentos que recebe doações de alimentos de todo o país. Os alimentos são direcionados para atender famílias de baixa renda.

De acordo com a NPO Share · Mind, o Japão, desperdiça toneladas de alimentos todos os dias que poderiam ser consumido por milhares de famílias. O banco de alimentos atua em vários lugares do país.

O diretor da Share · Mind, Yasuko Matsumoto (36),diz que no futuro, busca abrir lojas permanentes. “Eu quero criar um lugar para a população carente onde os necessitados possam ter condições de se alimentar “.