Super dicas para você cuidar da sua saúde e beleza neste verão!

Aquela dieta que estava programada desde o ano passado, a academia que você disse que iria pegar firme e não pegou, os projetos pessoais da sua saúde e do seu bem estar que aos poucos foi ficando para trás por causa dos compromissos do dia a dia. Tudo isso começa a martirizar os seus pensamentos quando você se dá conta que o verão chegou e você não está nem perto daquela forma física ou aparência desejada que você construiu na sua mente desde o ano passado. Calma! Mesmo assim ainda dá tempo de conseguir amenizar está situação. Morando no Japão o idioma se torna uma das maiores barreiras para começar uma dieta, frequentar uma academia ou até mesmo iniciar um tratamento em uma clínica de estética. A revista Super Vitrine destacou nesta edição de agosto profissionais que podem auxiliar você nessa missão. Afinal, todo mundo quer estar de bem com a própria aparência e também com a saúde.

Dicas Super Vitrine

Além do rosto, o corpo, o cabelo, as mãos, pés e as unhas também merecem cuidados para estarem maravilhosos durante o verão. Assim como a pele, o capricho com essas partes deve ser feito o ano todo e não apenas nesta época. Cuidar e prevenir é sempre a melhor opção.

Não são apenas as mulheres que estão se cuidando, os homens estão procurando cada vez mais clínicas de estética e salões de beleza.

Os homens do século 21 estão derrubando preconceitos antigos relacionados com a vaidade. Estar bem vestido, com a pele bem tratada e um bom corte no cabelo, causa um ótimo impacto visual em todas as ocasiões.

Muitas clínicas se adaptaram para atender essa demanda dos homens que procuram tratamentos estéticos.

Massagens

As modeladoras, linfáticas e relaxantes são ótimas no verão para a queima de calorias ou a diminuição das dores musculares.

A massagem é uma troca de energias, pois se trabalha o sistema circulatório, linfático, nervoso e energético causando a descontração do corpo e da mente, combatendo a fadiga física e mental.

Seus benefícios podem ser observados ainda durante a massagem, mas quando a pessoa cria o hábito de receber uma massagem pelo menos 1 vez por semana, é possível evidenciar todos os resultados que este tipo de tratamento traz para a saúde, como: Controle do estresse; Diminuição da ansiedade; Alívio da tensão e dores musculares;

Melhoria da circulação sanguínea, elasticidade da pele e sistema imune; Diminuição da pressão arterial no caso de pacientes hipertensos; Alívio das dores de cabeça; Diminuição do cansaço; Estimulação e equilíbrio do sistema intestinal; Eliminação de toxinas e resíduos metabólicos; Diminuição das insônias.

Estética facial

Hoje em dia o Tratamento Facial é um dos procedimentos mais procurados tanto pelos homens quanto pelas mulheres.

Os tratamentos de estética facial mais procurados, são os que combatem os sinais do envelhecimento como rugas, manchas e flacidez da pele. Por ter a pele mais sensível e mais exposta, o rosto precisa de cuidados especiais para se manter jovem, saudável e bonito.

A limpeza de pele profunda é muito importante para evitar problemas de manchas, além de manter a pele sempre renovada, o que evita rugas.

Outro tratamento estético muito usado é o peeling, que consiste na remoção da camada superficial da pele, tirando pele morta, manchas e marcas, através de ácidos e cristais.

O lifting é um tratamento de estética facial que vem sendo usado por mulheres mais jovens para evitar cirurgias plásticas no futuro. Ele é feito com substâncias como vitamina C e colágeno, e têm como objetivo aumentar a firmeza da pele e suavizar as linhas de expressão fazendo da pele mais firme e com aparência saudável.

Outro tratamento é a ionização com vitamina C e máscara tensora. Geralmente é recomendado para quem perdeu muito peso ou que está sentindo que a pele da face está perdendo a firmeza. A ionização também previne o surgimento de linhas de expressão.

Porém não devemos deixar de lado um dos cuidados mais importante da face: A sobrancelha.

Atualmente, homens e mulheres estão buscando Designers de sobrancelhas profissionais, pois sua finalidade é embelezar, transformar e corrigir as imperfeições, assim deixando uma face mais bonita e harmoniosa, já que a sobrancelha é considerada a moldura do rosto.

PELE

O verão no Japão além de quente é úmido, um dos refúgios de lazer dos fins de semanas são as piscinas e a praias e com isso a nossa pele fica exposta ao sol e à todos danos que a água do mar e da piscina podem causar, a regra a seguir é precaução.

Um grande aliado no verão é o protetor solar, use todos os dias. No mínimo fator 30. O filtro solar ajuda a evitar acnes solares. Adquira um para o rosto e outro para o corpo.

Cad a fórmula é feita especialmente para a área do corpo onde deve ser usada;

● Preste atenção na recomendação de cada protetor solar no verso da embalagem. Caso esteja escrito em japonês uma dica ( use o app do google tradutor, tire uma foto da embalagem e traduza ).

● Hidrate sua pele e use gel refrescante especialmente após um dia de sol na praia ou na piscina;

● Se você não quer comprar um gel refrescante, faça cubos de gelo com chá de camomila e envolva os cubos em um pano para aplicar no rosto e no corpo para refrescar a pele.

Cabelos

● Use leave-in com filtro solar;

● Se possível, deixe de usar secador e chapinha ou use-os menos vezes por semana;

● Evite molhar o cabelo com a água da piscina todos os dias. Sempre que puder, prenda o cabelo em um coque alto e evite expor seus fios ao cloro presente na água;

● Use um chapéu ao caminhar em áreas descobertas e ao curtir um dia de praia. O couro cabeludo também precisa de proteção e também queima e descama tanto quanto a pele.

● Faça hidratações nas pontas semanalmente, especialmente se você tem usado piscinas ou ido à praia com frequência;

Maquiagem

● Antes de se maquiar, hidrate sua pele com um produto leve, como um hidratante em gel ou água termal. Isso evita a oleosidade excessiva.

● Invista em produtos à prova d´água e em removedores próprios para esse tipo de maquiagem, assim você não sofre para retirá-la;

● Produtos como base ou BB cream com protetor solar ou ainda um protetor solar pigmentado podem ser seus grandes aliados nesta época do ano;

● Aposte no primer anti-brilho para evitar que sua maquiagem fique com aspecto oleoso, mas cuidado com opções que deixem sua pele muito seca;

● Para fugir dos vilões da maquiagem de verão, evite produtos de olho que podem escorrer ou “transferir” na sua pálpebra, como lápis de olho e delineador. Se não conseguir se maquiar sem esses dois itens, prefira comprá-los nas versões waterproof e teste se realmente não saem com o suor ou água;

● Carregue sempre na bolsa lencinhos anti-brilho. Ao notar a oleosidade surgindo no seu rosto, encoste um lencinho levemente na sua pele e deixe que ele absorva essa oleosidade superficial, devolvendo o aspecto aveludado da sua pele. Defina qual o seu objetivo para este verão. Nada pode ser mais importante que o seu bem estar, essa regra deve se estender pelas quatro estações do ano.

Clique aqui para ver a seleção de especialistas que poderão lhe auxiliar nos cuidados com a sua saúde e beleza no Japão.