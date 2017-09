Suntory lança água sabor chá com leite

A Suntory lançou mais uma novidade na linha de água com sabor, a Suntory Tenneisui Premium Morning Tea Milk, ou melhor, água natural sabor chá com leite, que começou a ser vendida no dia 26.

Igualmente aos demais sabores, a bebida não tem cor. Em abril, a empresa lançou a água sabor chá de limão, mas o novo produto, chamou mais atenção por ter leite na composição.

A empresa está apostando nessa linha de águas aromatizadas devido ao grande sucesso entre as mulheres, principalmente. Muitas pessoas acabam consumindo o produto por acharem que a bebida é mais saudável por ser incolor, como uma água comum.

Apesar de ter aparência de água, o sabor do chá é forte mas tem um toque suave, fazendo lembrar realmente um chá com leite.

O produto já está a venda e custa 131 ienes, garrafa de 550 ml, e 115 ienes, garrafa de 280 ml. Os valores estão sem imposto.