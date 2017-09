Starbucks lançará bebida de outono com sabor de amêndoas

Starbucks Coffee Japan Co., Ltd., lançará a partir do dia 2 de Outubro, duas novas bebidas sensacionais!

Frappuccino de leite com amêndoas e granola (アーモンド ミルク&グラノラ フラペチーノ) e Nutty leite de amêndoas e café com leite (ナッティ アーモンド ミルク ラテ) , este último na versão frio e quente.

Frappuccino de leite com amêndoas e granola é forte no sabor de amêndoas doce e cremoso. Com o uso do café e o equilíbrio do leite de amêndoas, a bebida se torna muito agradável. Além disso, você poderá desfrutar da textura crocante da granola, praliné de amêndoas, cranberry e chips de chocolate.