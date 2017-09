Sobe para 90 o número de mortos causados pelo terremoto no México

MÉXICO – O número de mortes causadas pelo forte terremoto que atingiu o México, subiu para 90 e as atividades de resgate continuam.

Muitas pessoas ainda estão sob os escombros de prédios e casas que desabaram.

O terremoto de magnitude 8,1 que ocorreu no dia 8, com epicentro no Oceano Pacífico perto do litoral mexicano, atingiu principalmente, os estados de Oaxaca, Chiapas e Tabasco, causando danos de grandes proporções onde muitos edifícios desabaram ou foram danificados.

O tremor também foi sentido em Guatemala e El Salvador.

Segundo o governo mexicano, até o momento foram confirmados 90 mortos mas mesmo após três dias, não se sabe ainda o tamanho do dano geral.

Foram registradas no país mais de 770 réplicas do terremoto após o tremor principal.

Na cidade de Juchitan, que fica no estado de Oaxaca, muitas pessoas continuam debaixo de escombros e equipamentos pesados começaram a ser utilizados no trabalho de resgate. Foi uma das regiões mais afetadas com o terremoto.

A probabilidade de encontrarem pessoas com vida, diminuíram e o odor começou a ficar forte devido ao calor e umidade da região.

O governo enviou médicos para atender e medicar as vítimas, e o trabalho voluntário também já começou.