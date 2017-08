Serviço de táxi parecido com o Uber está sendo testado em Tóquio

TÓQUIO – Um novo serviço está sendo testado afim de facilitar o uso de táxi sem ter surpresas com a tarifa, onde o valor da viagem é definido antes da partida.

Este experimento começou no dia 7, realizado pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão e quatro empresas de táxi que atuam nos 23 distritos de Tóquio, Musashino e Mitaka, utilizando 4.600 carros.

Através de um aplicativo para smartphones, o usuário digita o local de partida e destino, onde a tarifa da corrida é calculada na hora. Se o usuário concordar com o valor, basta chamar o táxi.

Com esse serviço, não é necessário se preocupar com o trânsito ou se o motorista está seguindo um trajeto mais longo.

Pensando no aumento do número de turistas estrangeiros devido aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio em 2020, o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo pretende espalhar esse serviço para todo o Japão caso o resultado seja positivo. O experimento será realizado até o dia 6 de outubro e o aplicativo também está disponível em inglês.

O novo serviço traz muitas vantagens aos passageiros como não precisar se preocupar com o taxímetro em caso de trânsito, o pagamento da corrida é feito automaticamente através do cartão de crédito que é cadastrado no aplicativo e no caso dos estrangeiros, não é preciso falar japonês para comunicar ao motorista o destino e dúvidas com a tarifa.

As empresas de táxi esperam que com o uso do aplicativo, aumente a procura por esse tipo de transporte.

Alguns testes foram feitos com o mesmo trajeto e a tarifa do taxímetro e do aplicativo são próximos, quando não há trânsito. Mas em geral, o valor do aplicativo é um pouco mais baixo. Para utilizar o serviço é necessário baixar o aplicativo 全国タクシー disponível no iTunes ou Google Play.

Esse serviço é parecido com o Uber, muito utilizado no Brasil. A diferença é que no Japão, a corrida sempre será feita por taxistas e não motoristas cadastrados.