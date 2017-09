Serviço de Pensão no Japão diz que erro no pagamento de aposentadoria chega a 59,8 bilhões de ienes

Serviço de Pensão no Japão diz que erro no pagamento de aposentadoria...

Foi anunciado que o Serviço de Pensão do Japão, deixou de fazer o pagamento de aproximadamente 59,8 bilhões de ienes referentes a um acréscimo especial no valor da pensão básica do cônjuge.

A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar e Serviço de Pensão do Japão, na reunião do Conselho de Segurança Social, no dia 13.

O erro no pagamento é referente as pessoas nascidas entre 2 de abril de 1926 a 1 de abril de 1966, que se encaixam em um caso especial onde é adicionado um valor na pensão básica, onde o período de inscrição no Kosei Nenkin (seguro de pensão de assistência social) e Kyosai Nenkin (pensão de ajuda mútua) foi inferior a 20 anos.

Os casos de falta de pagamentos foram encontrados aos poucos e identificaram que 105.963 pessoas foram afetadas, totalizando o valor de 59,8 bilhões de ienes.

A média do valor é de 560 mil ienes por pessoa, mas há casos em que o valor chega a 5,9 milhões de ienes. Muitos que constam nesta lista já morreram.

A maioria dos casos são de cônjuges de funcionários públicos inscritos no Kyosai Nenkin. Nesses casos, o Kosei Nenkin e Kyosai Nenkin eram unificados e houve falha para identificar os beneficiários.

O valor que não foi pago até agora, está previsto para ser depositado em novembro.