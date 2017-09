Será testado o aumento do limite de velocidade de 100 para 110 km/h em trecho da Shin Tomei que passa por Shizuoka

Será testado o aumento do limite de velocidade de 100 para 110...

A velocidade máxima permitida em alguns trechos da via expressa Shin Tomei que passa pela província de Shizuoka, aumentará de 100 para 110 km/h a partir do dia 1 de novembro, como teste.

O trecho da via expressa Shin Tomei que irá aumentar o limite de velocidade será de Shin Shizuoka Interchange até Mori Kakegawa Interchange, na subida e descida. A Polícia de Shizuoka divulgou no dia 28, que um trecho de 50 km, aumentará a velocidade permitida de 100 para 110 km/h.

No caso de caminhões de carga pesada a velocidade máxima continua sendo de 80 km/h mas no trecho com 3 pistas, o caminhão deverá correr na pista que fica à esquerda.

A velocidade máxima permitida nas vias expressas é de 100 km/h mas muitos veículos não respeitam e ultrapassam essa determinação. Seguindo a recomendação feita por peritos, a polícia decidiu testar o aumento do limite de velocidade.

Desde a inauguração, em 1963, é a primeira vez que a velocidade máxima permitida é aumentada. A polícia espera que o motorista esteja atento a alteração do limite e determinação da pista.

O teste será realizado durante um ano, onde a polícia irá analisar o número de acidentes e as alterações causadas. Após o resultado, será decidido se as mudanças serão mantidas ou não.