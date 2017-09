Senhor é encontrado inconsciente embaixo de 10 placas de gesso em Nagoya

Nagoya – 18 set – Em um galpão de armazenamento de materiais de construção, localizado na região de Nakamura-ku, foi encontrado uma pessoa, inconsciente em baixo de 10 placas de gesso, que pesam cada uma 10 quilos.

De acordo com a polícia, o trabalhador autônomo, Sr. Takeshi de 78 anos, no momento trabalhava sozinho transportando as placas.

Foi levado ao hospital com fraturas na pelve e ainda se encontra inconsciente.

Agora a polícia investigará em detalhes se não havia problemas na segurança e gerenciamento do serviço.