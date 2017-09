Segundo míssil lançado pela Coreia do Norte alcança distância de 1000 km a mais do que o primeiro

O míssil lançado ontem, 15, pela Coreia do Norte alcançou uma distância de 1000 km a mais do que o míssil anterior. É possível que os dois mísseis sejam do mesmo tipo mas o segundo, comprovou que os norte-coreanos estão tentando melhorar a potência dos mísseis.

Por volta das 7h04, o míssil lançado ultrapassou o céu da Península de Oshima e Erimo Misaki, e às 7h16, caiu ao norte dessas regiões no Oceano Pacífico.

O míssil atingiu uma distância de 3.700 km a 800 km/h. Não houve danos em navios e aviões, e nenhum resíduo do míssil foi encontrado na área pertencente ao Japão.

O Ministério da Defesa informou que o míssil lançado no dia 29, do mês anterior, e o de ontem, seguiram o mesmo trajeto, são parecidos mas o último míssil atingiu uma distância de 1000 km maior.

A Coreia do Norte tem ameaçado constantemente em atacar as ilhas de Guam e o míssil lançado ontem, mostrou que isso é possível. O míssil alcançou a distância de 3.400 km, 300 km maior do que o necessário para o trajeto Coreia do Sul e Guam.

Pelo o que indica, os norte-coreanos querem mostrar ao mundo que possuem tecnologia suficiente para fazer um ataque de longo alcance.