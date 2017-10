Sebastian Vettel lidera primeira sessão de treinos para o GP de F1 em Suzuka

A Ferrari liderou com Sebastian Vettel a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio do Japão. O alemão marcou o tempo de 1:29.166s para marcar o ritmo da sessão em Suzuka.

Lewis Hamilton, 34 pontos à frente de Vettel na disputa pelo título de 2017, foi o segundo colocado pouco mais de dois décimos atrás de Vettel. Seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, foi apenas o quinto colocado quase um segundo atrás da Ferrari de Vettel.

Hamilton liderou boa parte da sessão com os pneus amarelos macios e foi superado por Vettel quando o alemão, depois de uma bandeira vermelha causada por um forte acidente de Carlos Sainz, voltou dos boxes com os vermelhos super-macios.

A Red Bull mostrou bom ritmo com Daniel Ricciardo – que chegou a liderar a sessão por algumas voltas, terminando na terceira posição distante 0.375s de Vettel. O companheiro de Ricciardo na Red Bull, Max Verstappen, reclamou bastante da falta de aderência de seu carro e foi o sexto colocado.

Force India terminou na P7 com o francês Esteban Ocon e na P13 com Sergio Perez. Nico Hulkenberg, em nono, representou a Renault no top 10 assim como Romain Grosjean (Haas) e Stoffel Vandoorne (McLaren).

As surpresas negativas do dia foram a Williams e a Toro Rosso. Lance Stroll superou Felipe Massa em 14o., colocando uma vantagem de 0.310 no brasileiro.

Apesar do acidente de Carlos Sainz, deixando-o de fora dos últimos 30 minutos do TL1, a Toro Rosso decepcionou pela desempenho ruim.

Na penúltimo fila com Sainz e Pierre Gasly, respectivamente, o ritmo da equipe foi três segundo inferior ao ritmo da sessão.

Resultados do primeiro treino:

TL1 – GP do Japão: