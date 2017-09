Saiba como se profissionalizar e ampliar os seus horizontes no Japão

O seu futuro está ao seu alcance e só depende de você. Quantas vezes você já adiou o plano de fazer um curso, ou se especializar em algo que lhe dê algum respaldo no futuro? A falta de planejamento persegue os brasileiros que vivem no Japão à décadas. Esteja você onde estiver o mercado sempre precisará de mão de obra qualificada.

Mesmo na comunidade brasileira muitas empresas, instituições e instrutores qualificados, têm oferecido cursos profissionalizantes com o objetivo de capacitar pessoas para suprir essa demanda. Quem procura esse tipo de capacitação tem a intenção de se especializar no Japão e atuar no Brasil, ou simplesmente ter uma renda extra no Japão. Há também quem busque apenas a especialização para adquirir mais conhecimento e usar em benefício próprio.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Os cursos profissionalizantes são uns dos que mais cresceram nos últimos anos e têm alcançado pessoas de várias idades. Seja atuando na área da beleza e estética, nos cursos de mecânica e funilaria, na proficiência do idioma japonês, cursos na área digital como design, fotografia, web, ou nos cursos a distância oferecidos pelas universidades brasileiras.

A vantagem de se fazer esse tipo de curso é que em pouco tempo o aluno estará apto para ingressar no mercado de trabalho. Os cursos duram em média de 3 meses a 2 anos. Já os cursos de graduação são mais longos e dependendo do curso, o aluno leva cerca de quatro a oito anos para receber seu certificado de formação.

Nos cursos profissionalizantes os preços são mais acessíveis, o que desperta ainda mais a vontade do interessado e dependendo como for, a mensalidade pode ser de 40 a 60% mais barato em relação aos cursos de graduação.

Dados das agências de empregos do Japão indicam que o índice de empregabilidade para quem possui curso técnico ultrapassa 90%, enquanto o nível de desempregados com curso superior tem sido maior.

Uma pesquisa feita pelo Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai) concluiu que um diploma técnico aumenta a renda do trabalhador em até 24%. E muitas vezes os alunos se empregam antes de pegar o diploma. No primeiro ano depois de formados, 72% dos alunos conseguem trabalho.

No Japão não é diferente, ter habilidade extracurricular conta bastante e pode definir uma contratação. Muitos brasileiros que procuram cursos técnicos no Japão buscam uma realização pessoal e consequentemente se tornam autônomos ou freelancers, além de aumentar consideravelmente a renda familiar. Existem diversos casos de brasileiros que se tornaram empreendedores após terem se capacitado em cursos profissionalizantes. No início atendiam apenas a comunidade brasileira e num processo natural começaram a atuar no mercado japonês. Com isso ampliaram o leque de atuação e aumentaram a lucratividade dos negócios. O princípio para chegar a tal ponto foi o mesmo, a especialização o investimento pessoal.

O Japão sofre em todas as áreas com a falta de mão de obra qualificada e os brasileiros por terem jogo de cintura conseguem atender bem essa demanda.

Você está satisfeito com a vida que leva? Se a resposta for não! O que você tem feito para mudar essa situação?

O brasileiro que vive no Japão sofre com a falta de tempo e isso impossibilita o investimento pessoal. A vida corrida, trabalho estressante, carga horária longa. Esses são apenas alguns dos elementos opressores que desestimulam o brasileiro a pensar em qualquer coisa depois de uma jornada de trabalho.

Até mesmo cuidar da saúde e frequentar uma academia pode parecer um exagero para quem trabalhou o dia inteiro. Mas são exatamente esses fatores que te tornam reféns dessas situações. Para retomar a direção da sua própria vida é preciso quebrar este ciclo vicioso.

Além do investimento pessoal existe o fator da autoestima. Sair de casa para encontrar pessoas com o mesmo interesse que o seu aumentam o ciclo de amizades e renovam o interesse pela vida. Isso acontece toda vez que iniciamos algo novo. Estudar ou compartilhar conhecimentos em grupo são algumas das formas de quebrar a rotina. Não seja um auto-sabotador. Existe um mundo cheio de possibilidades e que está ao seu alcance. Uma pergunta simples e que deve ser feita é:

Quando foi a última vez que você realmente dedicou o seu tempo em algo que estimulasse os seus sonhos?

O tempo é algo precioso demais para ser desperdiçado, o conhecimento pode te libertar de amarras invisíveis que te aprisionam.

DICAS SUPER VITRINE

1º Escolha uma atividade que te agrada.

2º Seja sincero com você mesmo e defina uma meta.

3º O dia tem 24 horas.

Comece dedicando apenas 1 hora do seu dia exclusivamente para você e aumente conforme a sua necessidade.

4º Tenha iniciativa e não deixe para amanhã, comece agora!

ESCOLAS & CURSOS

Confira uma lista de opções de cursos que podem encaixar no perfil que você busca

Arai Driving Center

Atendendo e assessorando pessoas de todo o Japão, a Arai Driving Center oferece aulas de direção e teóricas, para pessoas que desejam possuir a habilitação japonesa. Para quem já tem a CNH do Brasil, a Escola Arai Center oferece assessoria e acompanhamento no Menkyo Center. Se você já possui carta de carro, mas deseja tirar habilitação para moto ou caminhão, a escola também oferece curso e suporte para auxilia-lo. Conheça mais os métodos de cursos que a Arai Driving School oferece e fique por dentro das promoções. Aulas teóricas em português, Inglês e japonês. Aulas de direção com professores capacitados e Traduções de documentos. Consultoria para habilitação e segurança.

Cel: 090-1729-9299, 053-489-3828

Fanpage: Arai Driving Center

E-mail: [email protected]



Relax Room World

Há mais de 20 anos formando alunos na área de massagem, estética, terapias​, e agora também artesanatos. A escola e clínica de estética Relax Room World nasceu de um grande milagre que aconteceu com a cura da proprietária Aurora Fukushima, da qual ​sofreu 3 anos internada, fez 7 cirurgias e ficou numa cadeira de rodas. Mas a cura ocorreu ​somente após Aurora conhecer o poder da massagem nos pés (Podo-reflexologia). ​Depois disto​, ela começou a estudar massagem entre outros​,​ e fundou a Relax Room World. Hoje com sede própria​, trabalha com seu filho William. A escola ​já formou muitos profissionais que estão trabalhando no Brasil, Japão, Bolívia, Peru, Paraguai, e ​Uruguai.

Endereço: Fukui​-ken, Fukui​-shi

Cel: 080-3049-2207

Tel: 0776-25-3933

Facebook: Aurora Fukushima

Web: www.relaxroomworld.com



Freedom language school

A Freedom language school oferece cursos de inglês, japonês, espanhol e português para todo o Japão. Além das aulas de idiomas oferecem intercâmbio para os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e outros países. Assessoria educacional na qual auxiliam seus alunos à estudarem em faculdades japonesas ou no exterior, mesmo sem saber falar japonês. E, através desse exclusivo sistema, já inseriram inúmeros alunos em diversas universidades dentro e fora do Japão. Atualmente a Freedom é a escola que mais insere alunos em faculdades presenciais ao redor do mundo. “Em nosso trabalho vimos o que nossos alunos querem estudar e fazemos todo o serviço para eles, incluindo pesquisa estudantil, testes vocacionais, visitas as faculdades, suporte financeiro, etc.”

Endereço: Aichi-ken Anjo-shi

Tel: 0566-98-8834

Cel: 090-1478-0105

Web: www.freedomls.com



Instituto de Medicina Chinesa – IMEC

Pioneiro em cursos de acupuntura, massagens e outros livres, atualmente conta com dois cursos técnicos homologados pelo MEC, o de Massoterapia e o de Estética. A primeira preocupação do Instituto é a qualidade do ensino e o reconhecimento dos seus formandos por entidades legais, por isso, o seu quadro de docentes é composto por professores com formação universitária, e esse é um dos diferenciais do Instituto. O CEMO – Departamento de estética do IMEC- é a única escola brasileira no Japão, reconhecida pela Instituição Profissional Japonesa – EPI, que credencia as esteticistas para trabalharem na sociedade japonesa. Há mais de 20 anos, formando profissionais que passaram a trabalhar na área, tanto no Japão como no Brasil, o IMEC oferece tudo o que você precisa para se profissionalizar e trabalhar no que mais gosta!

Endereço: Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Osu 3-41-17 Minota Bldg. 3F

Cel: 052-252-7448, 090-8546-3434

Facebook: Instituto de Medicina Chinesa – IMEC

Web: imecjp.com



ICC – Tecnologia e Capacitação Profissional

Com centenas de alunos formados desde 2007, a ICC oferece diversos cursos de tecnologia e profissionalizantes. Dentre os mais procurados estão os cursos de Design Gráfico, Web, Edição de Vídeo, Autocad, Programação e Gestão Empresarial. Cientes da rotina corrida dos alunos, eles desenvolveram uma metodologia versátil e fácil de aprender, que tem horários flexíveis e é possível fazer 100% online. Outro ponto de destaque é que ao concluir o curso, o aluno pode receber um certificado multilíngue registrado, o que facilita ao apresentar tanto no Japão quanto em seu país de origem. Para os leitores da revista Super Vitrine, nesse mês de setembro a ICC está oferecendo UM MÊS GRATUITO para qualquer um dos cursos, adquirindo somente a apostila.

FreeDial: 0120-141-661

Link: http://bit.ly/iccvt09

Facebook: ICC – Ishii Computer Center

Flávia Yamashiro

Professora Graduada em Estética e Micropigmentação com formação internacional nos Países Rússia, Itália, Japão entre outros. Proprietária da Empresa Flávia Yamashiro Micro-Trainer JP. Experiência, didática e prática, são seu carro chefe. Suas alunas saem de seus cursos aptas ao ramo e com portas abertas para o sucesso. A micropigmentação é uma tendência cuja a demanda só tende a crescer no mercado, pois proporciona as mulheres um olhar realçado valorizando sua auto estima. O curso de micropigmentação é indicado para um público que desejam a busca da independência financeira e sonham com uma carreira promissora. Sigam sua FanPage FlaviaYamashiroMicropigmentacao

Facebook: Flávia Yamashiro II

Instagram: FláviaYamashiro_microblading

Cel: 090-9917-4465 (JP WhatsApp)

Cel: + 55-13-98823-3269 (Brasil)



Estética Mimos do Corpo

Cursos com certificado internacional pela Ong’s Thai Massage School. Cone Chinês: Técnica para clareza mental, desobstrução de ouvido, nariz e garganta. Melhora alergias, rinite e problemas no labirinto. Aromaterapia: Curso do campo da Terapia Holística, medicina natural. É a cura através dos aromas. Pedras Quentes: é a técnica com pedras plutônicas, Relaxante, terapêutica, que limpa, desobstrui e normaliza o fluxo energético. Invista em você!

Shiga-Ken Nagahama-Shi, Odaniyano-Cho, T529-0304 (perto da saída da kosouku Odanijyou.

Cel: 080-3119-0560

Fanpage: Estética Mimos do Corpo JP

EVELYN SAITO

O curso de 80 horas com aulas teóricas e práticas, atividades, avaliação do aprendizado do aluno(a). Além de uma oficina para que o aluno (a) aprenda na prática o funcionamento do trabalho de produção de um maquiador e a montar o seu portfólio profissional. Evelyn Saito é instrutora e Maquiadora profissional reconhecida pelo sindicato de Maquiadores e artistas SATED e pela delegacia regional do trabalho além de certificação JMA (associação japonesa de maquiagem).

Cel: 080-3640-2231 (horário comercial),

Facebook: Evelynsaitomakeup

E-mail: [email protected]

Site: www.evelynsaitomakeup.com



Jikoninshi Kenkyu Center

A NPO JIKONINSHI KENKYU CENTER é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo está em criar uma profunda exploração de todos os aspectos da cultura humana, desde as suas origens até os dias atuais. Os temas estudados no curso se baseiam na Psicologia e Antropologia, através de conferências com conteúdo direcionado a uma aplicação prática. Seus objetivos são a difusão a todos os seres humanos, sem distinção, da Psicologia do Autoconhecimento a nível teórico e prático.

Tel: 0568-43-0502

Cel: 090-6092-5950, 090-9027-9247

Web: www.jikoninshiki.jp



Maichel Ueda

Maichel Ueda é mentor e palestrante. Especializado em vendas, saúde e bem-estar com expertise no desenvolvimento pessoal para alta performance. Ministra treinamento individual ou em grupo, palestras e workshop. Fundador do Método Valor Kaizen, ele utiliza essa metodologia para ajudar as pessoas a encontrar um propósito de vida. Conheça mais sobre seus trabalhos, treinamentos e alguns vídeos nas redes sociais.

Cel: 090-8150-1121

Facebook: Maichel Ueda

Fanpage: Método Valor Kaizen

E-mail: [email protected]



Elloy Yuri Kobori

Elloy é professor de Inglês e agente de intercâmbio para a Austrália. Mora no Japão desde 2002. Tem ajudado brasileiros e japoneses com um estilo de aula descontraído e fácil. A pergunta ”Do you speak English?” o deixava sem jeito e foi em 2006 que ele revolveu aprender de vez! Morou 2 anos na Austrália e voltou com certificação de professor. “Minhas aulas nunca são iguais! Estou sempre buscando algo novo em prol dos meus alunos!”.

Cel: 080-4304-0235

Facebook: Elloy Yuri Kobori

Fanpage: facebook.com/teacher.elloy/

E-mail: [email protected]



PAULA KONDO

Maquiadora Artística, iniciou sua carreira há dez anos, trabalhou em uma empresa japonesa de cosméticos como maquiadora. Fez especialização em Londres na escola MakeUp Atelier Uk e já realizou trabalhos em desfile, eventos, peças de teatro, workshops, casamentos, editoriais, clipes, maquiagem social e atualmente é colunista da revista Super Vitrine. Paula Kondo ministra cursos de Auto Maquiagem e Maquiagem Profissional em todo o Japão. Confira seu trabalho!

Cel: 080-3655-6757

Facebook: Paula Kondo Makeup Artist

Instagram: paulakondo