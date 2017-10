Responsável de agência de empregos é presa por contratar estudantes do chuugakko como acompanhantes

HOKKAIDO – Uma mulher, responsável pela contratação de funcionários de uma agência de empregos, foi presa por violar a lei de bem-estar infantil após empregar 8 estudantes do ensino fundamental (chuugakko) com idades entre 13 a 14 anos, para trabalharem como acompanhantes, em um hotel da cidade de Sapporo (Hokkaido).

Segundo a polícia, Miki Saito (42), contratou as 8 estudantes para trabalharem como acompanhantes em festas realizadas em hotéis que ficam em Sapporo, entre janeiro a agosto deste ano. Ela ensinava como deveriam servir cerveja aos clientes e as meninas usavam vestidos de festa para trabalhar.

Saito foi presa pela violação da lei de bem-estar infantil, onde colocava menores de 15 anos para trabalharem como acompanhantes em festas com bebida alcoólica. No total, as meninas trabalharam 24 vezes e eram orientadas a mentirem sobre a idade.

Os pais de uma das estudantes ligou para a polícia e informou que a filha estava trabalhando até tarde como acompanhante em um hotel. Após investigarem o caso, descobriram a irregularidade.

As estudantes ganhavam da agência o valor de 2 mil ienes ao apresentar uma amiga para trabalhar.

A responsável da agência confirma que contratou as estudantes mas achava que elas eram do ensino médio (kookoo).

A polícia continua investigando o caso.

Uma outra agência de acompanhantes explica que em Hokkaido, o crescimento do número de turistas estrangeiros resultou na grande movimentação em hotéis, onde são realizadas festas e reuniões.

Apesar desse aumento, há poucas acompanhantes cadastradas para atender esse público.

Devido a necessidade, muitas agências começaram a cadastrar estudantes do kookoo, diante a autorização dos pais, para trabalharem nesses eventos até ás 22h.

Mas para evitar a contratação de estudantes do chuugakko, as agências, geralmente, conferem os documentos para comprovar a idade.