Rede lança sushi feito com nabo em conserva picado no lugar do arroz para cortar a quantidade de carboidratos

Rede lança sushi feito com nabo em conserva picado no lugar do...

Devido ao aumento de pessoas que se preocupam com a saúde, os restaurantes tentam acompanhar a tendência para atrair esses clientes.

Uma grande rede de kaiten sushi (sushi servido na esteira) vai começar a vender sushi sem arroz.

A rede que tem sede em Osaka, Kura Sushi, vai incluir a novidade no seu cardápio a partir do dia 31, em mais de 390 estabelecimentos.

No lugar do bolinho de arroz, é colocado uma porção de nabo em conserva picado. É modelado como um bolinho e em cima, é colocado a fatia de atum ou camarão. Tem a versão do sushi em cone, enrolado no nori (folha de algas) também.

O nabo é curtido no vinagre e é temperado com shoyu, yuzu (um tipo de limão) e pimenta do reino. A consistência foi adaptada para ficar parecida com o arroz.

O preço será o mesmo dos demais sushis da rede, 108 ienes.

A quantidade de carboidratos foi reduzida entre 60 a 80%, e a empresa espera atrair os clientes que se preocupam com a saúde e seguem a dieta low carb.

O vice-presidente do Kura Sushi, Shin Tanaka, disse que a empresa sempre se preocupou com a qualidade do arroz, mas para se adaptarem a nova geração, criaram os novos pratos. Eles esperam que as pessoas comam o suhi sem se preocupar com a quantidade de carboidrato ingerido.