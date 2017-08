Ranking da FIFA: Seleção japonesa fica em 44° lugar e o Brasil recupera o 1° lugar

A FIFA divulgou, no dia 10, o ranking das melhores seleções de futebol do mundo.

Dentre os países que fazem parte da Federação Asiática de Futebol, o Japão ficou em segundo, atrás do Irã, que ocupa o 24° lugar no ranking mundial.

O Japão ficou em 44° lugar, sendo o posto mais alto desde que o técnico Vahid Halilhodžić assumiu o time.

Na última fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo na Rússia 2018, o Japão jogará contra a Austrália (45°), dia 31 de agosto, e a última rodada, será contra a Arábia Saudita (58°), no dia 5 de setembro.

O Brasil recuperou a liderança do ranking, ultrapassando a Alemanha. A Argentina ficou em terceiro.

1° Brasil

2° Alemanha

3° Argentina

4° Suíça

5° Polônia

6° Portugal

7° Chile

8° Colômbia

9° Bégica

10° França

44° Japão