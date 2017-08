Raio atinge barra de ferro e deixa 7 pessoas feridas em hanabi

TÓQUIO – No final da tarde do dia 19, sete pessoas que estavam assistindo um show de fogos de artifício (hanabi) foram levadas ao hospital após a queda de um raio.

As pessoas, entre homens e mulheres, sentiram dormência no corpo após a queda do raio e foram levadas ao hospital. No momento, estão conscientes e não correm risco de vida.

O evento estava sendo realizado na beira do rio Tamagawa, no distrito de Setagaya (Tóquio).

As pessoas feridas estavam no gramado voltado para esportes, em Futakotamagawa. O raio atingiu uma barra de ferro que estava nessa área.

Segundo a polícia, no dia 19, seria realizado um show de fogos de artifício nessa área e as 7 pessoas que estavam próximas a barra de ferro, ficaram com dormência no corpo após a queda do raio. Todas estão bem e a polícia continua investigando o acidente.

Ontem, choveu forte em várias províncias da região Kanto Koushin com presença de relâmpagos.