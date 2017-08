Queda de raio pode ter provocado 3 incêndios em Aichi

AICHI – No dia 22, por volta das 18h, ocorreram dois incêndios na cidade de Ichinomiya, e um, em Nagoya, Aichi. A polícia e os bombeiros, acreditam que os incêndios foram provocados pela queda de raios porque nesse horário estava trovejando muito na região.

No bairro de Oakami, Ichinomiya, um depósito que fica no terreno de uma casa, pegou fogo. Numa distância a 4 km desse local, no bairro Komyoji, uma área de 270 metros quadrados de uma fábrica também foi incendiada. E o terceiro incêndio, aconteceu em Showa-ku Shiragane, Nagoya, em um apartamento que fica no 9º andar de um prédio com 10 andares.

Segundo a polícia, ninguém ficou ferido.

Os três incêndios aconteceram, por volta das 18h, na cidade de Ichinomiya e Nagoya, e nesse horário trovejava sem parar na região e alguns raios caíram. Tanto a polícia, como os bombeiros, acreditam que essa foi a causa do incêndio mas ainda estão investigando.

Um homem que mora ao lado do depósito que pegou fogo, disse que aproximadamente às 18h, ele ouviu o barulho de um trovão e logo após, viu pela varanda que o depósito estava pegando fogo.