Professor do chuugakkou é preso por porte de drogas

Um professor do chuugakkou (ensino fundamental), de 27 anos, foi preso no distrito de Shinjuku, Tóquio, por porte de drogas.

Koichi Ikegami (27), professor do Shiritsu Yamaguchi Chuugakkou de Tokorozawa, Saitama, foi preso no dia 13, e segundo a polícia estava portando 1g de droga estimulante.

O Departamento de Polícia Metropolitana informou que Ikegami estava andando sozinho na rua, em Shinjuku, quando foi abordado por policiais. Eles encontraram a droga dentro da mochila e o professor admitiu que era dele e seria para uso próprio.

A polícia está investigando onde a droga foi comprada.

O Conselho de Educação de Tokorozawa declarou que Ikegami foi admitido na escola em abril deste ano e era professor auxiliar do segundo ano do chuugakkou. Ele nunca faltou e era muito esforçado no trabalho.

Na coletiva de imprensa, o vice-diretor do Conselho de Educação de Tokorozawa, Kenichi Iwama, disse que a situação foi lamentável e pretende chamar os diretores das escolas da região para prevenir que o mesmo tipo crime aconteça novamente.